Військові Малі в понеділок, 24 травня, затримали президента країни Ба Ндао й прем’єр-міністра перехідного уряду Моктара Уана через незгоду з їхніми новими кандидатурами міністрів.
Про це пише DW.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно звільнити затриманих внаслідок військового перевороту президента і прем'єр-міністра.
"Я глибоко занепокоєний новинами про затримання цивільних лідерів малійського транзиту влади Я закликаю до спокою та їхнього негайного звільнення", - написав Гутерріш.
Що стало причиною перевороту
Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни: у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади, що викликало у них незадоволення. Військове керівництво Малі поки не прокоментувало ситуацію.
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Другий державний переворот у Малі за рік
18 серпня 2020 року у країні також відбувся військовий переворот, під час якого від влади усунули президента Ібрагіма Бубакара. Тоді заколотники пообіцяли "у належний час" провести у Малі вибори, однак лише у квітні попередній перехідний уряд вирішив оголосити про проведення президентських та парламентських виборів у Малі.
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