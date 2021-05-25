18 серпня 2020 року у країні також відбувся військовий переворот.

Військові Малі в понеділок, 24 травня, затримали президента країни Ба Ндао й прем’єр-міністра перехідного уряду Моктара Уана через незгоду з їхніми новими кандидатурами міністрів.

Про це пише DW.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно звільнити затриманих внаслідок військового перевороту президента і прем'єр-міністра.

"Я глибоко занепокоєний новинами про затримання цивільних лідерів малійського транзиту влади Я закликаю до спокою та їхнього негайного звільнення", - написав Гутерріш.

Що стало причиною перевороту

Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни: у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади, що викликало у них незадоволення. Військове керівництво Малі поки не прокоментувало ситуацію.

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Другий державний переворот у Малі за рік

18 серпня 2020 року у країні також відбувся військовий переворот, під час якого від влади усунули президента Ібрагіма Бубакара. Тоді заколотники пообіцяли "у належний час" провести у Малі вибори, однак лише у квітні попередній перехідний уряд вирішив оголосити про проведення президентських та парламентських виборів у Малі.

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Автор: Олег Давигора