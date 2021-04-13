За повернення тварини обіцяють винагороду.

У Великобританії у моделі Playboy Аннетт Едвардс в графстві Вустершир викрали найбільшого кролика у світі на прізвисько Даріус.

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Повідомляється, що тварину викрали з вольєра в саду.

Англійська поліція намагається знайти зловмисників, які забрали Даріуса. Поки їх місцезнаходження та імена невідомі.

Едвардс пообіцяла винагороду за повернення улюбленця в розмірі тисячі фунтів.

Гігантський кролик Даріус: що про нього відомо

Даріус є найбільшим у світі кроликом породи німецький велетень: довжина його тіла становить 129 см. Цей рекорд зафіксований в Книзі рекордів Гіннесса.

Це вже четвертий кролик-рекордсмен, який належить Аннетт Едвардс.

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Автор: Катерина Шварц