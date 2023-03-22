Голова Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шелленберг заявив, що Росія назавжди залишиться важливою частиною Європи, попри протилежні думки, які висловлюються у деяких колах європейської спільноти. Раніше там також відмовилися підтримувати зброєю Київ.
Дипломат відзначив, що хибно вважати ніби Росія може остаточно зникнути із суспільного життя європейців, зокрема, з культурного простору. На його думку, це оманливе враження, пише Reuters.
"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, - це омана", - сказав Шелленберг.
В цьому контексті він згадав внесок російських діячів культури Достоєвського та Чайковського, який назавжди залишиться з Європою, а також перерахував інші "переваги" РФ.
"Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", – сказав Шелленберг.
Також окремо австрійський міністр прокоментував своє відношення до антиросійських санкцій, зазначивши, що ЄС має зосередитися на посилення поточних обмежень. Він вважає, що з часом вже чинні пакети санкцій проти РФ покажуть більш ефективну дію.
Австрія закликала не "палити" мости із Росією
Нагадаємо, що заява щодо невід'ємності Росії у ролі країни, що своєю культурою та політикою значно впливаю на ЄС - це вже не перша подібна дипломатична теза з боку МЗС Австрії.
Нещодавно в інтерв'ю німецькому виданню Der Standard глава МЗС Австрії казав, що не треба остаточно "рубати мости" з Росією. Також дипломат заявив, що вважає неправильним блокувати в'їзд до Європи для всіх росіян.
На йогу думку, немає нічого поганого в тому, щоб мати різне бачення щодо російсько-української війни.