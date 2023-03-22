Там заявили, що ці російській діячі культури назавжди залишаться частиною європейського мистецтва, подобається це комусь, чи ні.

Голова Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шелленберг заявив, що Росія назавжди залишиться важливою частиною Європи, попри протилежні думки, які висловлюються у деяких колах європейської спільноти. Раніше там також відмовилися підтримувати зброєю Київ.

Дипломат відзначив, що хибно вважати ніби Росія може остаточно зникнути із суспільного життя європейців, зокрема, з культурного простору. На його думку, це оманливе враження, пише Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, - це омана", - сказав Шелленберг.

В цьому контексті він згадав внесок російських діячів культури Достоєвського та Чайковського, який назавжди залишиться з Європою, а також перерахував інші "переваги" РФ.

"Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", – сказав Шелленберг.

Також окремо австрійський міністр прокоментував своє відношення до антиросійських санкцій, зазначивши, що ЄС має зосередитися на посилення поточних обмежень. Він вважає, що з часом вже чинні пакети санкцій проти РФ покажуть більш ефективну дію.

Австрія закликала не "палити" мости із Росією

Нагадаємо, що заява щодо невід'ємності Росії у ролі країни, що своєю культурою та політикою значно впливаю на ЄС - це вже не перша подібна дипломатична теза з боку МЗС Австрії.

Нещодавно в інтерв'ю німецькому виданню Der Standard глава МЗС Австрії казав, що не треба остаточно "рубати мости" з Росією. Також дипломат заявив, що вважає неправильним блокувати в'їзд до Європи для всіх росіян.

На йогу думку, немає нічого поганого в тому, щоб мати різне бачення щодо російсько-української війни.

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