У країні частіше інфікується молодь, яка менше вакцинована.

У Нідерландах знову закрили нічні клуби та дискотеки, які запрацювали лише два тижні тому після локдауну. Обмеження почали діяти від 10 липня.

Причина такого рішення - зростання захворюваності на коронавірус. Напередодні, 9 липня, зафіксовано 7 тис. випадків за добу. Приріст спостерігають вже кілька днів поспіль. Востаннє такі цифри були два місяці тому - на початку травня. Натомість у другій половині червня фіксували менше тисячі нових хворих на добу.

Міністерство охорони здоров'я пов'язує новий спалах з поширенням штаму COVID-19 "Дельта". Цю мутацію вважають більш заразною та більш стійкою до вакцин. Крім того, у Нідерландах частіше інфікується молодь, яка менше вакцинована.

Читайте такожУ Німеччині пропонують скасувати всі карантинні обмеження в серпніМедичні експерти рекомендували не лише закрити клуби, а й заборонити роботу барів від 22:00 до 06:00, а також встановити обмеження до восьми осіб. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте закликав утриматись від зібрань великими компаніями та дотримуватися дистанції, передає ТСН з посиланням на NOS.

Вас також можуть зацыкавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла