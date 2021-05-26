Без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна Лукашенко вже давно втратив би владу в Білорусі.

У Німеччині не виключають причетність Росії до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську із подальшим затриманням білоруського журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Про це повідомив голова комітету у закордонних справах Бундестагу, представник правлячого у ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Рьоттген в інтерв'ю виданням Rheinische Post і General-Anzeiger, передає DW.

"Потрібно як мінімум виходити з того, що Державне викрадення літака було схвалено в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії", - заявив політик.

На думку Рьоттгена, без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна Лукашенко вже давно втратив би владу в Білорусі.

Він також висловив думку, що штрафні заходи проти режиму Лукашенка потрібно посилити.

"Прийшла пора вдарити жорсткими санкціями по всіх опорах режиму Лукашенка: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - підкреслив Рьоттген.

Крім іншого, він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW.

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Думку про можливу причетність Росії до операції з примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську розділяє і глава фракції консервативної Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер.

"Цей інцидент показує, що керівництво в Москві більше не хоче добросусідських відносин з Європою і замість цього цілеспрямовано йде на конфлікт", - заявив він виданню Augsburger Allgemeine.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Олександр Топчій