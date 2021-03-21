Темпи поширення коронавірусу в Німеччині досягли точки, після якої уряд може скасувати послаблення локдауну.

Кількість нових заражень коронавірусом в Німеччині за сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перевищила критичну позначку в 100 і досягла 103,9.

Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха( RKI), який консультує німецький уряд в питанні подолання епідемії COVID-19 в країні, повідомляє DW.

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Згідно з даними дослідників, тільки за минулу добу в Німеччині було зафіксовано 13 тис. 733 нових випадків COVID-19, при цьому від цієї хвороби померли 99 осіб.

Таким чином загальна кількість заражень від початку пандемії у ФРН досягла 2,66 мільйона, а кількість жертв коронавірусу - 74 тис.

Локдаун в Німеччині

На початку березня федеральний уряд і влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун в країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль. У разі, якщо в окремій землі або ж в країні в цілому це все ж відбудеться, було домовлено застосувати "екстрене гальмо" для вже введених пом'якшень протиепідемічного режиму.

Однак для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, в Тюрінгії він вже перевищив позначку у 207, а в Баварії - в 108 випадків відповідно. Разом з тим в Берліні він все ще нижчий за критичний показник - 94, а в Шлезвіг-Гольштейні - 59,5.

22 березня 2021 року влада земель і федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії COVID-19 в Німеччині.

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Автор: Леся Лещенко