У Німеччині починається суд над українським офіцером у справі про підрив 'Північного потоку'

Очікується, що цей судовий процес триватиме до лютого 2027 року.

У Німеччині сьогодні розпочнеться судовий процес над колишнім українським військовим, якого звинуватили в організації таємної операції з підриву газопроводів"Північний потік".

Підозрюваний, ім’я якого розкривається лише частково – як Сергій К., – звинувачується в керівництві групою українських агентів (у тому числі водолазів та фахівця з вибухових робіт) з метою здійснення однієї з найбільших диверсій на об’єктах інфраструктури в сучасній історії, пише Reuters.

Видання зазначило, що цей судовий процес стане першою нагодою публічно представити докази, зібрані в ході тривалого розслідування.

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"Саме розслідування створило незручну ситуацію для уряду Німеччини як у дипломатичному, так і в політичному плані, оскільки Берлін продовжує твердо підтримувати Україну, незважаючи на те, що слідство вказує на причетність Києва до цього злочину", – написало видання.

Зазначається, що, за версією звинувачення, Сергій К., заарештований у 2025 році в Італії, спільно з іншими військовими планував таємну операцію за дорученням невстановлених державних структур України.

Однак Сергій К. заперечує свою причетність до вибухів, які пошкодили прокладений по дну Балтійського моря газопровід протяжністю 1200 км.

Україна також заперечує причетність до інциденту; це питання є чутливим моментом у відносинах з Німеччиною – найбільшим постачальником військової допомоги Україні. При цьому в Кремлі вже заявили, що очікують "справедливого вердикту", який розкриє імена виконавців та замовників операції.

Видання зазначило, що на даний момент Сергій К. є єдиним підсудним, проте хорватська влада заарештувала ще одного чоловіка – Володимира З., який, на думку слідства, входив до групи водолазів, що брали участь в операції.

Що змінить судовий процес

Судовий процес, який триватиме до лютого 2027 року, може мати й внутрішньополітичні наслідки. Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), яка вже понад рік лідирує в опитуваннях громадської думки, виступає за припинення військової допомоги Україні та відновлення енергетичних зв’язків із Москвою.

Підрив "Північного потоку"

Система "Північний потік", прокладена по дну Балтійського моря на глибині від 80 до 110 м і побудована російським газовим концерном "Газпром" для поставок до Німеччини до 110 млрд кубометрів газу, відігравала ключову роль в економічних відносинах між двома країнами.

26 вересня 2022 року шведські сейсмологи зафіксували кілька вибухів з інтервалом приблизно в 17 годин. У результаті розриву трьох із чотирьох сталевих трубопроводів, що мають бетонне покриття, в атмосферу були викинуті величезні обсяги метану.

У перші місяці після диверсії на газопроводі влада Євросоюзу покладала відповідальність на РФ, яка заперечувала свою причетність.

Підрив газопроводу: що говорить слідство

За версією слідства, приблизно за три тижні до диверсії Сергій К. прибув до Німеччини через Польщу, використовуючи підроблений український паспорт. Повідомляється, що він і його група використовували вітрильну яхту, орендовану в німецькому місті Росток, щоб дістатися до району неподалік від данського острова Борнхольм, де вони встановили на морському дні спеціальні вибухові пристрої військового зразка, оснащені таймерами.

Раніше Der Spiegel і телеканал ZDF повідомляли, що на борту орендованої яхти, яка вийшла з Ростока 6 вересня і повернулася 23 вересня 2022 року, перебували п’ятеро чоловіків і одна жінка.

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