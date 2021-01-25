Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму.

У Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали ініціативу України про оскарження повноважень російської делегації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу голови української делегації в ПАРЄ Марії Мезенцевої підтримали 38 депутатів з більш як 5 делегацій. Цих голосів виявилося достатньо для оскарження.

Як заявив головуючий на засіданні асамблеї Борис Цилевич (Латвія), для того, аби повноваження делегації були оскаржені, відповідну ініціативу мають підтримати 30 представників від не менш як 5 делегацій.

Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму, а також порушення делегацією багатьох резолюцій ПАРЄ.

Також вона нагадала, що до складу російської делегації в ПАРЄ незаконно включено осіб з окупованих РФ територій.

Зимова сесія ПАРЄ відбувається 25-28 січня у Страсбурзі.

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Оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ: які підстави

Під час відкриття сесії українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії планували ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії, писало видання DW.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Тепер, після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет і Комітет з питань правил і процедур (регламентний) асамблеї. Моніторинговий комітет має впродовж 24 годин підготувати звіт і відзвітувати перед делегатами про ситуацію з дотримання прав людини в Росії, а регламентний комітет - підготувати висновок щодо оскарження повноважень.

Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм запровадження санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: Олег Давигора