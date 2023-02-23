У вівторок відбулася зустріч у Варшаві президентів Польщі й США Анджея Дуди та Джо Байдена.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає на п’ятницю, 24 лютого, засідання Ради національної безпеки Польщі. Про це повідомляється у Twitter Бюро національної безпеки країни.

Повідомляється, що на засіданні обговорять питання безпеки через агресію РФ, а також результати візиту президента США Джо Байдена до Польщі.

"Президент Польщі скликає в п’ятницю, 24 лютого, на 12:00 Раду національної безпеки. Буде обговорено поточні висновки для безпеки країни, пов’язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту Бухарестської дев’ятки",- йдеться в повідомленні.

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Зустріч Байдена та Дуди

21 лютого 2023 року президент Польщі Анджей Дуда прийняв з офіційним візитом президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Зустріч відбулася у Варшаві у президентському палаці.

Спочатку глави країн провели переговори за зачиненими дверима, а потім виступили перед громадськістю на прес-конференції.

Дуда у зверненні після зустрічі з Джо Байденом у Варшаві наголосив, що Росія все ще хоче відновити свою імперію. Він заявив, що Україна не самотня у боротьбі з імперськими планами країни-агресора, і РФ ніхто не боїться.

Байден виступив із промовою, приуроченою до роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій звернувся до росіян і заявив, що США та народи Європи не прагнуть контролювати чи знищити Росію.

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