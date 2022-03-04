Примітно те, що назву змінять на тій ділянці, на якій знаходиться посольство РФ в Латвії.

Ризька дума підтримала Україну, яка протистоїть військовій атаці з боку Росії, і ухвалила рішення перейменувати одну з вулиць на честь героїзму українського народу. Примітно те, що назву змінять на тій ділянці, на якій знаходиться посольство Російської Федерації в Латвії.

Відтепер вулиця "Антоніяс" матиме назву "Незалежність України". Про це повідомили на офіційному акаунті Думи Риги в Twitter.

"Щоб висловити найсильнішу підтримку героїчній боротьбі українського народу, Рига перейменує ділянку вулиці Антоніяс, на якій знаходиться Посольство Російської Федерації в Латвії, на вулицю Незалежності України", – йдеться в пості.

Раніше російське посольство у Вільнюсі змінило адресу на "Героїв України".