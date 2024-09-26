Якщо покалічені жертви виживають, зловмисникам дають умовний термін.

За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні російські солдати, які повернулися з фронту, в самій Росії вбили щонайменше 242 людини, ще щонайменше 227 заподіяли тяжкі травми. Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Верстка".

Зазначається, що більшість цих злочинів скоїли колишні екс-ув'язнені, яких завербували з в'язниць, і які вже повернулися після короткострокової служби на фронті. Жертви, переважно, - родичі та знайомі окупантів, переважно - жінки. Серед постраждалих - представники 80 регіонів РФ і невизнаної Південної Осетії.

Як з'ясувала "Верстка", зі 125 помилуваних і умовно звільнених учасників війни, які знову скоїли вбивство, 54 раніше мали судимість за аналогічні злочини, а ще 3 - за зґвалтування.

Відео дня

"Найбільш "поширеним" злочином залишається умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Учасники війни, які повернулися, скоїли щонайменше 220 подібних злочинів, унаслідок яких 64 людини загинули та ще 158 зазнали каліцтв, що призвели, зокрема, до інвалідності", - пише видання.

Наприклад, від рук "ветеранів СВО" в Костромській області загинуло 15 осіб, з них 13 - жертви пожежі в клубі "Полігон", яку влаштував військовослужбовець Станіслав Іонкін. У Московській області (включно з Москвою) - 11 жертв, стільки ж - у Ростовській, 10 - Краснодарському краї.

Як приклад "Верстка" наводить історію екс-ув'язненого Володимира Толоконникова, який навесні 2023 року приїхав із пасинком у Кабардино-Балкарію, щоб зустрітися з командиром. Дорогою він зустрів компанію незнайомих чоловіків і жінок - і запропонував їм подивитися його кліпи, на яких він "нормально спілкувався з дітьми, вчив їх патріотизму". Відеоролики Толоконников назнімав "на передовій в Україні".

Компанія відмовилася спілкуватися з п'яним військовим, і тоді він разом із пасинком увірвався в гостьовий будинок незнайомців і розстріляв їх із пістолета. Один чоловік помер, ще один отримав поранення. За це вбивцю відправили в колонію суворого режиму на 17 років. На суді його командир розповів, що той двічі як доброволець приїжджав на "СВО" і двічі ухилявся від прямих бойових дій на передовій, за що його вигнали з військової частини "з ганьбою".

Видання звертає увагу, що строки за вже ухваленими вироками у колишніх зеків становлять від 6 до 14 років колонії суворого режиму, у решти військових - від 7 до 10 років суворого режиму. У випадках, коли учасників війни судили за жорстокі вбивства або вбивства кількох людей за ч. 2 статті 105 КК РФ, терміни призначали аж до довічного ув'язнення. Наприклад, екс-ув'язнений Віктор Будін отримав 19 років суворого режиму за вбивство сусідів-пенсіонерів.

Ще приклад. Учасник війни Василь Кім під час сварки вбив свою "біологічну матір". Чоловік виховувався в дитбудинку та прийомній сім'ї, але хотів знайти свою справжню сім'ю. Перший раз він зустрівся з матір'ю перед початком війни, а після повернення додому в Якутію вирішив зайти до неї в гості. Під час застілля п'яний Кім згадав, що мати покинула його з братом і 5 їхніх сестер. Спочатку він завдав їй понад десять ударів руками по голові, потім кілька разів ударив ножем, а потім зарубав сокирою (при цьому планував завдати 7 ударів сокирою - за кількістю покинутих дітей). Суд засудив Кіма до 12 років колонії суворого режиму.

Інший екс-ув'язнений В'ячеслав Савельєв із Татарстану вбив племінника, який заступився за ЗСУ. Під час застілля Савельєв розповів про службу в Україні, але племінник не схвалив убивства людей. На що дядько відповів, що "це були не люди, а тварини", але родич продовжив "захищати українських військових". Розгорілася сварка і Савельєв зарізав опонента, за що отримав 7,5 років в'язниці.

"Вагнерівець" Сергій Гомжин жорстоко вбив рідного дядька через конфлікт "з приводу його служби в СВО" під час застілля. П'яний екс-ув'язнений завдав жертві загалом понад півсотні ударів руками по голові й тілу, вдарив його по голові поліном, а потім двічі вдарив ножем у шию. За це Краснодарський суд відправив Гомжина в колонію суворого режиму на 9 років 10 місяців", - розповіли журналісти.

За даними "Верстки", учасники війни отримують умовні терміни, якщо їхні жертви виживають. Так, крім двох сотень загиблих, є стільки ж людей, які отримали важкі каліцтва. Більшість таких росіян постраждали від рук екс-ув'язнених: 124 травмованих із 227. Усі вони дістали важкі травми аж до інвалідності. Наприклад, "вагнерівець" Ігор Горбунов з Алтайського краю жорстоко побив свою співмешканку, яка захотіла "інтимної близькості" і розбудила його. Дівчина отримала черепно-мозкову травму, перелом і зміщення кісток черепа, забій мозку, а Горбунов - 4 роки умовно.

Як зазначається в публікації, кількість злочинів, імовірно, більша, ніж вдалося виявити "Верстці". Суди публікують не всі постанови за розглянутими справами, у своїх рішеннях часто не вказують відомостей про "путінське помилування" екс-ув'язнених або участь обвинуваченого в "СВО". Крім того, мають місце випадки, коли вже після публікації вироків учасникам війни, документи редагують, видаляючи дані про держнагороди або весь текст вироку.

Російські окупанти "геройствують" удома

Нагадаємо, нещодавно в Санкт-Петербурзі курсант військової академії вбив жінку, яку запідозрив у зв'язках зі Збройними силами України. 29-річний росіянин познайомився в клубі з 41-річною жінкою, яка представилася іноземкою. Вони спілкувалися за допомогою записок, бо в неї були серйозні проблеми зі слухом. Однак чоловік подумав, що це частина якоїсь "гри".

Вдома в курсанта жінка нібито цікавилася його армійським минулим, а незабаром він почув якийсь писк і подумав, що працює "записувальна апаратура". Росіянин звинуватив гостю у "співпраці із ЗСУ" і жорстоко побив. Швидка медична допомога, що прибула, не змогла її врятувати. Припускають, що вбита була секс-працівницею. Відомо, що нападник служив за контрактом до того, як вступив до військової академії.

Вас також можуть зацікавити новини: