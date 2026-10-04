Росію 'накрила' чума: в Іркутській області лікарні закрили на карантин

Після смерті 27-річної дівчини протичумного інституту в Іркутській області на карантин закрили кілька медзакладів, а на алюмінієвому заводі в Шелехові запровадили масковий режим.

На Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові запровадили масковий режим після смерті місцевої жительки від чуми. Директор підприємства Артем Фоміних назвав це профілактичним заходом і закликав працівників звертатися по медичну допомогу в разі появи симптомів, пише The Moscow Times.

Тим часом в Іркутську на карантин закрили міські лікарні №1, №3 та №10, а також Івано-Матренинську дитячу лікарню і пологовий будинок. За даними видання "Люди Байкала", медики вже відкрито говорять про чуму, хоча в офіційних документах цей діагноз не фігурує.

2 жовтня влада повідомила про смерть 27-річної Дар'ї Шипілової – співробітниці Іркутського протичумного інституту. За однією з версій, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншою – повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми.

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29 вересня Шипілову госпіталізували із симптомами пневмонії та підключили до апарата штучної вентиляції легень. Через кілька днів вона померла. Лікарню, де вона перебувала, закрили на карантин.

Загалом встановили 197 людей, які контактували із загиблою. 189 із них госпіталізували: 114 перебувають в одному медзакладі, 63 – в іншому, ще 12 направили до протичумного інституту. Водночас 2 жовтня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що ознак захворювання у них не виявили, а результати лабораторних досліджень були негативними.

Вранці 3 жовтня адміністрація Байкальська закликала жителів тимчасово не їздити до Шелехова та сусідніх населених пунктів через смерть від чуми, але згодом видалила цей допис.

Чума - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Аутоімунні захворювання, від яких сьогодні страждають мільйони людей, можуть бути своєрідною "ціною" за виживання людства під час пандемії Чорної смерті майже 700 років тому.

Під час пандемії бубонної чуми у XIV столітті, яка забрала життя близько половини населення Європи, Північної Африки та Близького Сходу, перевагу отримали люди з певним варіантом гена ERAP2. Саме він підвищував шанси побороти смертельну хворобу приблизно на 40%.

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