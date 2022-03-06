Компанія PVH, якій належать Calvin Klein і Tommy Hilfiger, з 7 березня закриє магазини і призупинить діяльність в РФ і Білорусі.
Про це повідомляється в Instagram PVH.
Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії і Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.
"Протягом останніх 10 днів PVH в першу чергу турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні і загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені і прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що 550 їх співробітників в Росії продовжать отримувати зарплату.