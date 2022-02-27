Військовий загинув у ході "спецоперації із захисту Донбасу".

Місцева влада в Російській Федерації заговорила про втрати під час боїв в Україні. У Дагестані визнали першого загиблого.

Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков у своєму Instagram-акаунті.

Так, Меліков офіційно висловив співчуття родині офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Військовий загинув у ході "спецоперації із захисту Донбасу".

"Висловлюю глибокі співчуття родині Нурмагомеда, уродженця Кулинського району, відважного сина Дагестану. Він проявив мужність, тому що був так вихований і тому, що обрав для себе непростий і благородний шлях захисника миру", - йдеться в повідомленні.