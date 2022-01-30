Підготовка санкцій вже наближається до кінця.

У Сенаті США допустили можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну.

Про це голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес заявив в інтерв'ю CNN, передає кореспондент телеканалу Джош Рогін.

"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь - за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес.

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Переговори між республіканцями і демократами з цього питання знаходяться на заключній стадії.

Раніше США відмовилися вводити превентивні санкції проти Росії.

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