У Сенаті США допустили превентивні санкції проти РФ / фото REUTERS
У Сенаті США допустили можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну.
Про це голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес заявив в інтерв'ю CNN, передає кореспондент телеканалу Джош Рогін.
"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь - за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес.
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Переговори між республіканцями і демократами з цього питання знаходяться на заключній стадії.
Раніше США відмовилися вводити превентивні санкції проти Росії.