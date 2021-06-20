Це вже другий вибух на даному підприємстві за три тижні.

Троє робітників отримали легкі травми внаслідок сильного вибуху на заводі військового підприємства "Слобода" в сербському місті Чачак в суботу ввечері.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на сербську телерадіокомпанію РТС.

За словами очевидців, поліція перекрила доступ до заводу, а поруч із місцем вибуху були помічені машини швидкої допомоги та пожежники.

One more explosion occurs in ammunition factory “Sloboda” #Cacak, #Serbia. The second one in the last 14 days. Officials ordered the evacuation of surrounding residents due to fear of repeated explosions. The cause is still unknown.#UEMS#explosion#safety#PSSM#CWDpic.twitter.com/flU5YvDhh9 — eokhub (@eokhub) June 19, 2021

Мер Чачака наказав евакуювати людей, які живуть поруч. Трьох поранених робітників госпіталізували.

Зазначається, що це вже другий вибух цього місяця на військовому підприємстві "Слобода". Попередній стався на складі: тоді, як і в результаті вибуху у 2010 році, ніхто не постраждав. Однак через аналогічний вибух у 2003 році загинули троє робітників підприємства.

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Довідка УНІАН. "Слобода" - військове підприємство в сербському місті Чачак, засноване у 1948 році. Серед іншого займається виробництвом боєприпасів, двигунів і побутової техніки. Працює за цивільною та військовою програмами.

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Переклад: Катерина Комолова