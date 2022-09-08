Напис "We stand with Ukraine" розташований на 250 сотках.

У селі штату Нью-Йорк родина фермерів створила на кукурудзяному полі гігантський лабіринт зі слів "We stand with Ukraine".

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.

Кріс та Джон Келдери не мають родичів в Україні та ніколи там не були, але не змогли залишитися байдужими до жорстокої війни.

Відео дня

"Я просто зрозумів, що відбувається серйозна історія. Я знаю одне: люди не повинні страждати. Важко спостерігати за цим. Коли бачиш кадри страждаючого цивільного населення, то навіть не віриться, це ніби мі повернулися у минуле", - розповів Джон.

На початку березня вони вирішили відкрити лабіринт у власному кукурудзяному полі, основою якого стане гуманітарне послання про підтримку України.

"Я не експерт у геополітиці, то ж я б не став стверджувати, що все розумію. Але я не розумію, чому одні люди хочуть так погано поводитися з іншими людьми та влаштовують війни", - відзначив його батько Кріс.

Келдери запросили дизайнерів, які спроектували напис на 250 сотках, а потім вручну проклали доріжки між стеблами кукурудзи. Частину прибутку вони планують передали фонду гуманітарної допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що відомий американський письменник Стівен Кінг активно підтримує Україну в інформаційному просторі.

Вас також можуть зацікавити новини: