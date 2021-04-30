Зазначається, що така ситуація виникла тому, що пропозиція вакцини починає перевищувати попит у Філадельфії та інших містах США.

У Філадельфії в США можуть знищити 13000 доз вакцини Pfizer. Це відбудеться в тому випадку, якщо в четвер не знайдуться американці, яким можна буде вколоти ці дози.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News, в конференц-центрі Пенсільванії є близько 13 тис доз вакцини Pfizer, термін дії яких закінчується в четвер, 30 квітня. Якщо до кінця дня вони залишаться непотрібними, то їх доведеться знищити.

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Видання повідомляє, що така ситуація виникла тому, що пропозиція вакцини починає перевищувати попит у Філадельфії та інших містах США.

Тому чиновники охорони здоров'я Філадельфії закликають приходити на вакцинацію всім охочим.

"У нас є багато вакцин у холодних сховищах, які потрібно використовувати в дуже короткі терміни, тому ми просто закликаємо всіх прийти і отримати свої вакцини", - сказав співробітник FEMA із зовнішніх зв'язків Чарлі Елісон.

Вакцинуватися запрошують всіх у віці 16 років і старше, хто проживає або працює у Філадельфії і має право на отримання дози.

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Автор: Вікторія Гордієнко