Неподалік Окленду невідомі випустили 70 куль в автобус для вечірок. Внаслідок стрілянини загинули дві дівчини віком 16 і 19 років і ще п’ятеро молодих людей отримали поранення.
Про це повідомляє San Francisco CBSN.
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Транспорт рухався до Окленду з Сан-Франциско і був обстріляний двічі. Водій автобуса порятувався – покликав медиків й поліцію. Зазначається, що кілька куль потрапили у машину, що проїжджала поряд.
За словами правоохоронців, у стрілянині могли брати участь двоє не тамтешніх, які приїхали з вогнепальною зброєю цілеспрямовано. Наразі зловмисники на волі. Поліція розслідує обставини події й оголосила нападників у розшук.
Журналісти пишуть, що кулі були випущені вздовж борту автобуса, обстріл був сильним – під час нападу повилітали вікна.
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