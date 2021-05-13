Акція проводиться серед повнолітніх жителів штату Огайо, які зробили щеплення принаймні першою дозою вакцини.

Влада американського штату Огайо оголосила розіграш 5 млн дол. серед жителів, які вакцинувалися проти COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив губернатор штату Майк ДеВайн.

"За два тижні, 26 травня, ми оголосимо переможця розіграшу для дорослих, які зробили щеплення принаймні першою дозою вакцини. Оголошення результатів відбуватиметься щосереди упродовж п'яти тижнів, а переможці отримають по мільйону доларів", - розповів губернатор.

Читайте також"Привид Лінкольна": брифінг Білого дому перервали дивні звуки (відео)За його словами, перелік імен для розіграшу візьмуть із загальнодоступної бази даних зареєстрованих виборців держсекретаря штату Огайо. Якщо жителя немає в базі даних, він зможе зареєструватися на спеціальній сторінці в інтернеті. Учасникам лотереї має бути щонайменше 18 років.

"Знаю, дехто може сказати: "ДеВайн, ти божевільний! Ця ваша ідея про мільйони доларів - марнотратство грошей". Однак справжні даремні втрати сьогодні, коли вакцина доступна усім охочим, це життя, згублені через COVID-19", - додав губернатор.

Фінансуватимуть розіграш, як зазначив ДеВайн, федеральні фонди допомоги боротьби з коронавірусом.

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Переклад: Катерина Комолова