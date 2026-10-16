У США запевняють, що Трамп не причетний до обмеження доступу України до Starshield

Посадовець не виключає, що відповідне рішення могли ухвалити інші представники американської адміністрації або установи.

Президент США Дональд Трамп не віддавав розпоряджень щодо обмеження доступу України до супутникової системи Starshield компанії SpaceX. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє Bloomberg.

На запитання, чи наказував президент США обмежити використання Україною комплексу Starshield, чиновник у четвер відповів, що президент ніколи не робив такого запиту.

Водночас, американський посадовець не виключає, що відповідне рішення могли ухвалити інші представники американської адміністрації або установи.

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У виданні нагадали, що Starshield - це військова версія супутникових комунікаційних технологій, пов’язаних зі Starlink. Хоча уряд США має мережу Starshield, якою він володіє та керує, SpaceX також пропонує Starshield як комунікаційну послугу військового рівня, що спирається на власну супутникову мережу компанії Starlink.

За інформацією Bloomberg, компанія SpaceX контролює системи, пов’язані з комерційним Starlink. Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило виданню, що саме в компанії обмежили підключення терміналів, але невідомо, хто та чому ухвалив остаточне рішення.

Що сталося зі Starlink

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Костянтин Корсун, колишній заступник керівника відділу боротьби з комп’ютерною злочинністю Служби безпеки України зазначив, що Starshield є підсистемою системи Starlink. Нею керують розвідка та Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, які підпорядковані президенту США. Тож рішення про якісь серйозні, радикальні дії з цією системою стосовно війни України проти Росії можуть бути ухвалені або міністром оборони, або президентом Штатів.

Він підкреслив, що неможливо випадково обмежити саме до 100 миль за годину швидкість пересування терміналів на землі, на території лише України.

Як вважає Корсун, "адміністрація США віддала команду Міністерству оборони, і ті ввели ці обмеження".

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