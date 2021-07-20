Правоохоронці працювали на місці вибуху над з’ясуванням обставин події.

Шестеро людей постраждали унаслідок вибуху дому в Техасі.

Про це пише NBC 5.

Будинок розірвало на частини на сотні метрів довкола, а ударну хвилю відчули за 1,5 км від епіцентру. Рятувальники констатували сильне пошкодження кріплень помешкання. Проте причину вибуху ще встановлюють.

Пожежна служба підтвердила ЗМІ інформацію про шістьох постраждалих. Трьох людей госпіталізували до міської лікарні, ще трьох – до дитячого медцентру.

Один постраждалий перебував у будинку, де стався вибух. Інші п’ять пацієнтів – у сусідньому будинку по лівий бік. Інформація про їхній стан не розголошується.

Читайте такожНа ринку в Багдаді прогримів вибух, загинули 30 осіб (відео)Кадри, зроблені журналістами, свідчать про силу вибуху: дерев’яний каркас ущент зруйнований, на місці будинку – купа уламків.

Правоохоронці працювали на місці вибуху над з’ясуванням обставин події. ЗМІ пишуть, що вибухонебезпечних речовин вони не виявили. Евакуації мешканці сусідніх будинків не потребували.

Задля з’ясування причин інциденту служби відімкнули електрику та газ у всьому блоці.

Очевидці у коментарі телеканалу підтвердили надзвичайну силу вибуху: затремтіли будинки за кілометр. В інших будинках ударна хвиля пошкодила вікна.

Місцева влада висловила співчуття родинам потерпілих і сподівається на швидке розслідування причин події.

Напередодні в цьому районі був шторм.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська