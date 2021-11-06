Організатори заходу повідомили, що другий день фестивалю скасовано.

Не менше восьми людей загинули під час тисняви, що виникла на концерті американського репера Тревіса Скотта в Х'юстоні, штат Техас. Крім цього, ще 17 осіб доставили в лікарні.

Тиснява в натовпі почалася під час відкриття дводенного музичного фестивалю Astroworld Festival, де зібралися 50 тис. осіб. Як розповів глава пожежної служби Х'юстона Семюель Пенья, під час виступу репера, який був хедлайнером першого дня фестивалю, натовп почав тягнутися в бік сцени, що викликало паніку. У підсумку велика частина людей втратила свідомість. Ще понад 300 осіб звернулися в польовий госпіталь, розташований на території фестивалю. За словами голови пожежної служби, у 11 з 17 госпіталізованих осіб діагностували короткочасну зупинку серця, повідомляє Assosiated Press.

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Крім того, як повідомляє CNN, музикант неодноразово зупиняв виступи, а також просив охорону допомогти шанувальникам. Концерт був зупинений приблизно через 40 хвилин після початку.

Організатори заходу в Twitter повідомили, що другий день фестивалю був скасований.

Як зазначає видання, ці смерті нагадали концерт 1979 року групи The Who, на якому 11 людей загинули і близько двох десятків отримали травми.

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Автор: Ірина Погоріла