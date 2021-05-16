Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ.
Ним стане член Палати лордів британського парламенту Нік Герберт, йдеться в повідомленні на сайті державного сектору Сполученого Королівства, опублікованому в неділю, 16 травня.
Зазначається, що Герберт очолить "зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ" у Британії та за кордоном, а також головуватиме на конференції "Бути собою - безпечно: глобальна конференція з питань рівності" у червні 2022 року.
"Боротьба з домаганнями і насильством щодо ЛГБТ - це наш маніфест, і проведення першої глобальної конференції уряду Великобританії з ЛГБТ дозволяє нам просувати рівність на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВідповідь на дискримінацію секс-меншин у Польщі та Угорщині: Європарламент оголосив Євросоюз "зоною свободи ЛГБТ"Прем'єр Джонсон заявив, що завжди дуже пишався тим, що живе у країні, яка є однією з найбільш прогресивних і ліберальних, коли мова йде про рівність ЛГБТ.
"Свобода любити того, кого ви хочете, - ключова британська цінність і життєво важливий компонент будь-якої демократії", - сказав глава уряду.
Сам Герберт зазначив, що прихильний справі просування прав ЛГБТ у всьому світі, а також із нетерпінням чекає на те, щоб продовжити займатися цим у своїй новій ролі.
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