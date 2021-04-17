Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів.

У Версальському палаці, колишній резиденції французьких королів і одному з найбільш популярних туристичних місць світу, запрацював україномовний аудіогід.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

"Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів", – повідомила перша леді Олена Зеленська.

Вона особисто взяла участь у запуску аудіогіда українською. Над аудіогідом працювали перекладачка Ірина Дмитришин та актори дубляжу Юрій Сосков і Марина Локтіонова.

Україномовні аудіогіди у світі: що потрібно знати

У межах проєкту щодо впровадження україномовних аудіогідів у найвідоміших музеях світу українською вже говорять Колізей в Римі, Національний музей у Варшаві, Віденський музеї історії мистецтв, художня галерея Альбертіна та інші.

Планується розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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Автор: Олег Давигора