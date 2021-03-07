Унаслідок того, що її рідних не повідомили, як того вимагає закон, про переведення засудженої до Гомеля, і що вона не отримує листи, з 22 лютого Наталія Херше відмовилася від їжі.

Політув'язена громадянка Швейцарії Наталія Херше, засуджена в Білорусі на 2,5 роки, оголосила голодування в Гомельській виправній колонії.

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

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Її рідних не повідомили, як того вимагає закон, про переведення засудженої в Гомель, також вона не отримує листи. Через це з 22 лютого Наталя відмовилася від їжі.

Це вже друге голодування Наталії. У січні вона також відмовилася від їжі через те, що їй не передавали пошту. Тоді її перевели в камеру з кращими умовами, а за три дні надійшло 38 листів.

Як нагадує видання "Теперішній час", Наталія Херше народилася в Білорусі, але вже понад 12 років живе у Швейцарії. У вересні 2020 року її засудили на два з половиною роки колонії суворого режиму через зірвану з омонівця балаклаву - Наталію звинуватили в опорі співробітнику органів внутрішніх справ під час жіночого маршу в Мінську 19 вересня. Херше приїхала в Білорусь у відпустку на 10 днів, на 21 вересня у неї був зворотний квиток до Швейцарії.

На суді вона розповіла, що під час затримання злякалася, але їй було важливо подивитися в очі людині, яка намагалася її увести.

Що цьому передувало

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Тамара Отовська