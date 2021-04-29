Пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки, прискорила темпи поширення.
Читайте такожУ ВООЗ назвали можливі причини найбільшого спалаху коронавірусу в ІндіїПро це заявила глава Панамериканської організації охорони здоров'я, дочірньої структури ВООЗ, Карісса Етьєн, передає Reuters.
"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією... у кількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році", - заявила Етьєн.
За її словами, пандемію можна подолати тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів.
"Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - підсумувала Етьєн.
Коронавірус у світі: свіжі дані
За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ранок 29 квітня у світі зафіксовано понад 149,2 млн випадків інфікування коронавірусом. При цьому 3,14 млн осіб стали жертвами коронавірусної інфекції, 86,55 млн осіб одужали від коронавірусу.
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