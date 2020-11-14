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Поліція канадського Монреаля не підтвердила заяви про можливе захоплення заручників в офісі компанії Ubisoft або сусідній з ним будівлі.
Про це повідомляється на сторінці поліції в Twitter.
"На цей час загроз не виявлено", - наголошується в повідомленні.
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Захоплення в компанії Ubisoft: що сталося
- Раніше ЗМІ повідомляли, що група невідомих проникла в будівлю компанії Ubisoft, розташованого на бульварі Сен-Лоран, і захопила десятки людей.
- Як повідомило видання Le Journal de Montreal кілька десятків людей вибралися на дах будівлі і забарикадувалися там.
- Поліція оточила район і евакуювала людей з будівлі.
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