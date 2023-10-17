ЦАХАЛ поклав відповідальність на "Ісламський джихад".

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував заплановану зустріч з американським лідером Джо Байденом після удару по лікарні в Секторі Гази.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого палестинського чиновника. Зустріч повинна була відбутися в Йорданії під час візиту президента США на Близький Схід, що починається в середу. Тепер Аббас повертається до Рамалли.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю заявила, що в лікарню в Газі потрапила ракета "Ісламського джихаду" в результаті невдалого запуску. "Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ показує, що терористи випустили ракети в Секторі Гази в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази в момент удару. Розвідка з декількох джерел, якими ми володіємо, вказує на те, що "Ісламський джихад" несе відповідальність за невдалий запуск ракети, що вразила лікарню в Секторі Гази", - йдеться в їх Telegram-каналі.

У мережі публікують відео, як стверджується, ефіру, в який потрапило падіння несправної ракети.

Удар по лікарні в Секторі Гази: що відомо

Сьогодні ввечері ХАМАС заявив, що ЦАХАЛ завдав авіаудару по баптистській лікарні "Аль-Ахлі" в центрі гази. У МОЗ повідомили про загибель понад 500 осіб, ще сотні могли опинитися по завалами.

В ізраїльській армії говорили, що вивчають інформацію і поки не можуть сказати, чи причетний ЦАХАЛ до цього обстрілу.

Після цього в столиці Йорданії Аммані підпалили будівлю диппредставництва Ізраїлю, почалися заворушення.

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