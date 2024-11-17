За даними російських ЗМІ, у цеху вибило шибки, постраждала одна людина - її відвезли до лікарні.

В ніч на неділю, 17 листопада, невідомі безпілотники атакували машинобудівний завод в Іжевську.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко, БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол". Там Росія виробляє ЗРК "Тор", а також радіолокаційні станції і певні компоненти.

За даними міжнародного агентства Reuters, на цьому заводі збирають дрони "Гарпія". РосЗМІ повідомляють, що атаку підтвердив губернатор області. Зазначається, що у цеху вибило шибки, постраждала одна людина - її відвезли до лікарні.

Інші удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, уранці 6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спеціальну операцію, результатом якої стала успішна атака російської флотилії в Каспійському морі. Унаслідок ударів БПЛА ушкоджень зазнали щонайменше два об'єкти в Каспійську - ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан".

Як звернув увагу аналітик таблоїду BILD Юліан Рьопке, атака по Каспійській флотилії збіглася з днем виборів президента США. На думку Рьопке, це може бути також демонстрацією сили Києва, для якого військова база на Каспії є законною метою.

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