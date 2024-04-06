ГУР України офіційно каже, що по "ПМР" бив не Київ.

Чого хоче досягти Кремль провокаціями в невизнаному демократичним світом Придністров'ї. Мотиви Москви оцінили аналітики Американського інституту війни (ISW) після подій 5 квітня, коли по військовій частині "ПМР" вдарили дроном.

Там кажуть, що подія сталася на тлі гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Молдові. Росія може звинуватити в атаці Україну, хоча ніяких доказів щодо причетності Києва до удару немає. Москва вже чинила подібним чином, коли аналогічна подія сталася 17 березня.

"ISW не може самостійно перевірити деталі повідомлення про удар по безпілотнику або ідентифікувати відповідальних осіб, але малоймовірно, що удар був здійснений українськими силами, враховуючи обмеженість засобів, які були використані в ударі. Російська влада раніше безпідставно звинуватила Україну в завданні удару з безпілотника по військовій базі в Придністров'ї 17 березня і може так само звинуватити Україну в завданні удару 5 квітня в рамках гібридних операцій Кремля проти Молдови", - йдеться у звіті аналітиків.

Там нагадують, що 5 квітня, скориставшись атакою на "ПМР", очільник ще одного проросійського регіону Молдови (Гагаузії) Євгеній Гуцул пригрозив, що він "негайно" розпочне процес відділення від Молдови, якщо та захоче об'єднатися з Румунією.

Зазначимо, що деякі українські та російські аналітики вважають, що це цілком реальний варіант захисту для Молдови. Кажуть, що таким чином країна на своїх умовах могла б стати частиною НАТО.

В ISW вважають, що Кремль також розуміє цю "небезпеку", тож зараз вдається до різних засобів, аби не дозволити країні стати частиною ЄС чи НАТО.

Удар по Придністров'ю 5 квітня - що відомо

Дрон невідомого походження завдав удару по військовій базі "ПМР" вдень 5 квітня, близько 14:35. Саме в зазначений час цю "пташку" бачили над територією військової частини міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі. Остання розташована приблизно за шість кілометрів від кордону з Україною.

Як коментував представник ГУР Андрій Юсов, Київ не має жодного відношення до цих подій. Він сказав, що Україна однозначно не стала б витрачати свої цінні дрони на подібні атаки.

Наразі невизнана "ПМР" веде слідство щодо подій у Рибницькому районі. Вчора були опубліковані фото перших наслідків дронового удару.

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