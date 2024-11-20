З міркувань оперативної безпеки топ-посадовець британської армії уникнув деталей.

Велика Британія не дозволила Україні розгорнути британські ракети великої дальності Storm Shadow проти цілей у Росії, незважаючи на те, що президент США Джо Байден схвалив використання американських ракет ATACMS для тієї ж мети.

Як повідомляє The Times, міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард уникнув детальних коментарів щодо цього рішення.

"Це реальна ситуація, і з міркувань оперативної безпеки ви зрозумієте, чому я не можу коментувати... Є тільки одна людина, яка загострює цю війну, і це Путін. Є одна людина, яка націлена на критичну національну інфраструктуру, і це Путін, і є одна людина, яка націлена на цивільне населення, і це Путін. Але Путін також єдина людина, яка може зупинити війну. Він міг би зупинити це сьогодні" - заявив Поллард.

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Відповідаючи на запитання про ризик бряцання ядерною зброєю Росії, Поллард сказав: "Погрози Путіна спрямовані на те, щоб відвернути нас від підтримки України. Вони спрямовані на те, щоб послабити нашу рішучість, а ми у відповідь демонструємо сильну рішучість".

Він додав: "Ситуація в Україні серйозна, але ідея про те, що Путін зупиниться на Україні, якщо він там переможе, теж серйозна. Він продовжить погрожувати Заходу. Він продовжить погрожувати Великій Британії. Тому наша підтримка України є довготривалою".

Україна завдає ударів ракетами ATACMS по Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Financial Times, на 1000-й день повномасштабної війни Україна завдала удару по військовій цілі на території Росії, використовуючи американські ракети великої дальності ATACMS.

За інформацією видання, ракети вразили великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області, за понад 115 кілометрів від кордону з Україною і за 190 кілометрів на північ від лінії фронту в сусідній Курській області, де ЗСУ продовжують операцію.

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