Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що угода про використання українських корисних копалин може бути підписана наступного тижня. Про це він сказав в ефірі CNN.
Віткофф повторив заяву президента США Дональда Трампа про те, що його попередник Джо Байден надавав Україні допомогу безоплатно і що європейські країни надавали допомогу меншу, ніж США.
Спецпредставник нагадав, що президент України Володимир Зеленський не був упевнений в угоді ще тиждень тому, але зараз він нібито не вагається.
За його словами спецпредставника, зараз Зеленський розуміє, що "ця угода має бути підписана" з огляду на те, як багато США зробили для України.
"Я очікую, що угода буде підписана цього тижня ", – сказав Віткофф, ймовірно, маючи на увазі тиждень, який в США починається від сьогодні, з неділі.
Угода між США і Україною про корисні копалини: останні новини
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Зеленський пояснив, чому раніше відмовився підписувати угоду про корисні копалини зі США. За його словами, угода між Україною та США є нерівноцінною в тому вигляді, в якому вона перебуває зараз. Саме тому наша країна не може підписати її.
Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що підписання угоди зі США про корисні копалини України – це питання найближчого часу. Він розповів, що зараз триває узгодження документа.