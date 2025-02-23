За словами Віткоффа, президент України розуміє, що "ця угода має бути підписана".

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що угода про використання українських корисних копалин може бути підписана наступного тижня. Про це він сказав в ефірі CNN.

Віткофф повторив заяву президента США Дональда Трампа про те, що його попередник Джо Байден надавав Україні допомогу безоплатно і що європейські країни надавали допомогу меншу, ніж США.

Спецпредставник нагадав, що президент України Володимир Зеленський не був упевнений в угоді ще тиждень тому, але зараз він нібито не вагається.

Відео дня

За його словами спецпредставника, зараз Зеленський розуміє, що "ця угода має бути підписана" з огляду на те, як багато США зробили для України.

"Я очікую, що угода буде підписана цього тижня ", – сказав Віткофф, ймовірно, маючи на увазі тиждень, який в США починається від сьогодні, з неділі.

Угода між США і Україною про корисні копалини: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Зеленський пояснив, чому раніше відмовився підписувати угоду про корисні копалини зі США. За його словами, угода між Україною та США є нерівноцінною в тому вигляді, в якому вона перебуває зараз. Саме тому наша країна не може підписати її.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що підписання угоди зі США про корисні копалини України – це питання найближчого часу. Він розповів, що зараз триває узгодження документа.

Вас також можуть зацікавити новини: