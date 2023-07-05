Угорщина не сприятиме фінансуванню Європейським союзом поставок зброї в Україну, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, пише газета Világgazdaság. Також він назвав включення найбільшого банку країни в цей список обурливим, неприйнятним і скандальним.
"Ми робимо все, щоб допомогти українському народу. Угорський народ розплачується за війну, до якої він не має ніякого відношення. А реакція така, що найбільший угорський банк занесений в такий ганебний список", - сказав Сійярто.
За його словами, Угорщина не братиме участі в будь-якому додатковому фінансуванні ЄС поставок зброї в Україну, поки OTP не виключать зі списку спонсорів війни.
Банк OTP потрапив до "чорного списку"
Нагадаємо, що в квітні українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
За їхніми даними, банк продовжує роботу в Росії і визнає "незалежність" так званих Донецької та Луганської республік.
Крім того, угорський банк може надавати пільгові умови кредитування військовослужбовцям РФ.