Будапешт заборонив через свою територію постачати Україні зброю

Угорщина не підтримуватиме Збройні Сили України. Країна не дозволить відправляти зброю і військових для допомоги українським військовим.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не дозволить везти через свою територію військову допомогу Україні від інших країн.

"Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що таке постачання може стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну", - йдеться в повідомленні.