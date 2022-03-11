Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Президент США Джо Байден висловив рішучість Сполучених Штатів продовжувати підтримку України в її боротьбі проти російської агресії і наголосив, що Україна "ніколи-ніколи" не стане перемогою для російського президента Володимира Путіна.

Про це Байден сказав перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке у Білому домі, повідомляє "Голос Америки".

"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна", - наголосив американський президент.

"Я вважаю, що Сполучені Штати та народи всього світу продовжать підтримувати український народ, який захищає свою країну", - додав Байден.

Він нагадав, що на сьогодні США вже виділили мільярд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.

"І нові постачання оборонного спорядження прямують туди прямо зараз", - сказав президент США.

Він додав, що запроваджені Сполученими Штатами економічні санкції "підривають економіку Росії, і рубль уже втратив половину своєї вартості".

Російсько-українська війна

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ.

Також зазначається, що на Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці українських військових та змусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

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