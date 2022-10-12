Акції відбудуться в країнах ЄС, США, Австралії, Канаді.

14 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, в рамках Всесвітньої кампанії #DefendingUkraine у 50 містах світу заплановано 50 мітингів.

Про це повідомили в Communities Army Of Ukraine.

"Україна – щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу, США та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил тиранії і диктатури. Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", — йдеться в анонсі акцій.

Відео дня

Акції проведуть поблизу відомих будівель та пам’ятників, на центральних площах. Під час акцій відбуватиметься флешмоб – учасники ставатимуть у символічне "Коло оборони". До участі запрошуються не тільки представники українських діаспор, а й захисники та захисниці, що перебувають за кордоном на лікуванні чи реабілітації.

Мета – "донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористом – Росією".

Акції відбудуться в країнах ЄС, США, Австралії, Канаді. Повний перелік міст та дати доступні за посиланням.

День захисника та захисниці України

Як писав УНІАН, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Офіційно цей день є вихідним.

14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі. Свято запровадив своїм указом на той час президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже цього дня відзначають також День українського козацтва, символом якого була Богородиця.

14 липня 2021 року Верховна рада перейменувала свято на "День захисників і захисниць України", відзначивши вагому роль українок в захисті країни.

Станом на початок вересня поточного року було відомо, що в українській армії наразі служать більше 50 тисяч жінок, 37 тисяч є військовими, а 13 тисяч працюють в армії на цивільних посадах, приблизно 5 тисяч захисниць (зокрема, офіцерки) знаходяться на передовій.

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