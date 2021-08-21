Даз МакМахон, старший сержант британської армії, який працює в кабульському аеропорту, зазначив, що коли люди бачать, що процес йде, вони заспокоюються.

Навколо аеропорту Кабула, звідки триває евакуація громадян Євросоюзу, США і афганців, посилюються заворушення і хаос. Не дивлячись на це, туди намагаються пробратися тисячі афганських біженців.

Рішення про те, кого пропустити, а кого ні, приймають британські та американські військові. У багатьох біженців немає відповідних документів, а відповідно і шансів потрапити на борт літака.

Даз МакМахон, старший сержант британської армії зазначив, що коли люди бачать, що процес йде, вони заспокоюються.

"Але коли їм стає жарко, відбувається зневоднення, вони починають дратуватися. Ми, як правило, виявляємо, що у багатьох людей, які влаштовують заворушення, немає необхідних документів, тому вони усвідомлено йдуть на ризик, сподіваючись, що це спрацює", - розповів він.

Напередодні президент США Джо Байден зізнався, що не може гарантувати остаточний результат з вивезення громадян США з Афганістану.

Тим часом жителі Афганістану шукають інші шляхи і намагаються втекти до Пакистану через перевал Чаман, передає ru.euronews.com.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла