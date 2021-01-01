Як зазначив прем'єр, Австралію більше не називатимуть "молодою і вільною".

З 1 січня в Австралії змінили слова національного гімну з поваги до історії корінного населення.

Читайте такожAtlantic Council: 2021 рік принесе 10 можливостей включно з наближенням миру в УкраїніПро це повідомляє BBC News.

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон пояснив, що Австралію більше не будуть називати «молодою і вільною». У гімні під назвою Advance Australia Fair рядок «ми молоді та вільні» замінять на слова Ми «єдині та вільні».

Моррісон висловив сподівання, що це коригування створить «дух єдності».

Зміна гімну Австралії: що ще відомо

Люди населяли Австралію десятки тисяч років, перш ніж материк почали заселяти англійські поселенці. В останні роки влада країни доклала великих зусиль для визнання ролі корінних народів в культурних і політичних подіях.

У грудні регбісти національної збірної перед тим, як виконати гімн англійською мовою, вперше заспівали гімн рідною мовою народу еора.

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Автор: УНІАН