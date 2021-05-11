У промисловому смітнику також спали інші діти.

В Австрії сміттєвоз розчавив 13-річного хлопчика, який заснув у смітнику.

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У промисловому смітнику також спали двоє інших дітей.

Одному вдалося врятуватися, а інший отримав незначні травми.

Водій дізнався, що у смітнику є люди, коли перекинув його до кузова вантажівки. Поліція встановлює, чому хлопчики спали на вулиці.

Директор доброчинної організації West Coast Youth and Community Support Джо Кларк розповіла, що ці хлопці були "частими гостями" у їхньому центрі, і персонал їх знав. За її словами, загиблий хлопець не був бездомним.

"Він був молодою людиною, яка, як і багато молоді, намагалася зорієнтуватися та знайти своє місце у дорослому житті, і з різних причин спала на вулиці", - сказала Кларк.

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Автор: Людмила Жерновська