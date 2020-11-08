Вірменська сторона стверджує, що бої в місті тривають.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що війська Азербайджану взяли під свій контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

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Як повідомляє Day.Az, Алієв повідомив про це у своєму зверненні до нації.

При цьому, вірменська сторона стверджує, що бої в місті тривають. Представник Міноборони Вірменії закликав "чекати і вірити нашим військам".

Бої в Нагірному Карабасі: що відбувається в регіоні

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшних втрат, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

Всі спроби мирного врегулювання зазнають невдачі. Кілька домовленостей про перемир'я були зірвані, бойові дії тривають.

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Автор: Дмитро Захаров