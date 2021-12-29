Місцевих жителів образило нагадування про колоніальне минуле Індії.

В Індії розгорівся скандал через встановлену статую Кріштіану Роналду.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Скульптуру знаменитого португальського футболіста презентували на Гоа, однак це викликало хвилю серйозного обурення серед місцевих мешканців.

Річ у тому, що Гоа - колишня португальська колонія і лише 60 років тому вона стала Індійською. Місцеві борці за незалежність від Португалії впевнені, що потрібно шанувати місцевих футболістів. Влада ж зведення статуї пояснила тим, що таким чином просто хотіли популяризувати спорт серед молоді.

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"Дуже розчарований, дізнавшись про зведення статуї Роналду. Навчіться пишатися нашими власними іконами, такими як Самір Наїк та Бруно Коутіньо", "Встановити цього року пам'ятник португальському футболісту - блюзнірсько. Ми засуджуємо це", - заявили жителі Гоа.

Нагадаємо, що раніше після перемоги Португалії на чемпіонаті Європи в 2016 аеропорт на острові Мадейра був перейменований на честь його знаменитого уродженця. З цієї нагоди у фойє повітряної гавані було встановлено пам'ятник Роналду. Бюст вийшов таким безглуздим, що одразу ж обзавівся десятками мемів в інтернеті, а його автор Еммануель Сантош ще довго вислуховував нападки на свою адресу. Однак згодом його замінили на більш вдалий.