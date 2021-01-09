В даний час йде пошукова операція.

Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air впав у воду поблизу столиці країни Джакарти.

Як передає ТАСС, літак Boeing 737 впав у Яванське море в районі острова Лакі.

За даними представника місцевої влади, інформація про катастрофу літака була отримана приблизно о 14:30 за місцевим часом (09: 30 за Києвом), в даний час йде пошукова операція.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що диспетчери в Індонезії втратили зв'язок з пасажирським Boeing Sriwijaya Air, на борту якого могли перебувати не менше 50 пасажирів. Літак виконував рейс з Джакарти в місто Пантіанак (адміністративний цент провінції Західний Калімантан).

Лайнер Boeing 737-524 останній раз був помічений над акваторією Яванського моря в районі північної частини острова Ява.

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Автор: УНІАН