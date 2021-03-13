Влада країни посилює карантинні обмеження на тлі погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням COVID-19.

В Італії на дні святкування католицького Великодня, 3-5 квітня, оголошено загальнонаціональний карантин.

Читайте такожЗа минулий рік у світі загинули 65 журналістів та працівників ЗМІ

Влада країни посилює карантинні обмеження на тлі погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням COVID-19, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, з 15 березня переводитимуть до "червоної зони" будь-який регіон, де показник інфікованих перевищує 250 на 100 тисяч жителів. Тим самим до категорії високого епідеміологічного ризику буде зарахована половина областей Італії, у тому числі столична область Лаціо.

Решту, за винятком Сардинії, віднесуть до "помаранчевої зони". На Сардинії зняті практично всі обмеження, острів зберігає статус "білої зони".

Коронавірус в Італії

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, в Італії з початку пандемії понад 3 млн 175,8 тис. осіб захворіли на COVID-19, померли понад 101,5 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва