Черруті був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.

Відомий італійський дизайнер Ніно Черруті помер у віці 91 року. Він помер у лікарні, куди його привезли для операції на стегні.

Про це повідомляє газета la Repubblica.

Відзначається, що метр пішов з життя в місті Верчеллі. Наразі причина смерті дизайнера не називається.

Ніно Черруті - що відомо

Модельєр народився в 1930 році, а в 1967 році в Парижі він вже відкрив перший бутик Cerruti 1881. Слава до нього прийшла трохи раніше - в 1957 році після показу першої лінії одягу Hitman на показі в Мілані.

Читайте такожПеревершила навіть Кейт Міддлтон: скільки Меган Маркл витратила на одяг у 2021 роціУже в 1980 роках дизайнер почав тісно співпрацювати з голлівудськими зірками, серед яких Джек Ніколсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулія Робертс і Том Хенкс.

При цьому Черруті дав дорогу в модному бізнесі Джорджо Армані і деяким іншим відомі діячі моди. Крім того, Черруті був офіційним дизайнером команди Ferrari Formula 1.

Як раніше повідомляв УНІАН, помер журналіст Річард Баклі чоловік відомого модельєра Тома Форда. Вони були разом 35 років. Баклі було 72 роки. Згідно із заявою представників Форда, Баклі "помер природною смертю після тривалої хвороби".

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