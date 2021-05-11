Лікарі продовжують спостерігати за її станом здоров'я.

В італійській Тоскані 23-річній жінці помилково ввели шість доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це розповіла речниця лікарні Даніелла Джанеллі, пише Громадське з посиланням на CNN.

За її словами, пацієнтку виписали 10 травня - вона не мала ніяких супутніх захворювань та добре почувалася. Однак лікарі продовжують спостерігати за її станом здоров'я.

Дівчині ввели одразу 6 доз вакцини, оскільки медик випадково наповнив шприц цілим флаконом вакцини, що містить загалом шість доз. Свою помилку він усвідомив лише тоді, коли ввів препарат.

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У лікарні розпочали внутрішнє розслідування. Однак, за словами Джанеллі, це "може бути просто людська помилка, безумовно ненавмисна".

Як зазначає CNN, після кількох місяців високих показників інфікування коронавірусом ситуація в Італії починає покращуватися. 9 травня у країні зафіксували 8,2 тисячі нових випадків коронавірусу та 139 смертей від ускладнень. 8 травня цей показник становив 10,1 тисячі та 224 відповідно.

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Автор: Олександр Топчій