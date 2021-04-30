Відомо про 44 загиблих внаслідок обвалу трибуни.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив неділю днем національної жалоби за загиблими внаслідок обвалу трибуни під час релігійного свята на горі Мерон.

Про це він заявив, відвідуючи місце трагедії, цитує Times of Israel.

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«Тут відбулась болюча сцена. Люди були роздавлені насмерть, зокрема й діти», – зазначив прем’єр.

Він попросив громадян не поширювати чутки про осіб загиблих, щоб не розбивати серця їхнім близьким.

«Ми проведемо детальне розслідування, щоб уникнути повторення подібних трагедій. Прошу оголосити неділю днем національної жалоби. Ми всі розділяємо горе родин і молимося за поранених», – сказав Нетаньяху.

Що відбулося

Внаслідок тисняви, яка сталася на півночі Ізраїлю в ніч на 30 квітня під час релігійного свята Лаг ба-Омер біля могили Раббі Шимона Бару Іохая на горі Мерон, згідно з останніми даними загинули 44 людини, понад 100 поранених, багато з них перебувають в критичному стані.

На горі проводився наймасштабніший з часів початку пандемії захід, до вечора четверга організатори свята налічували понад 100 тис. учасників.

До місця НП було направлено шість вертольотів, десятки машин швидкої допомоги, підключений ЦАХАЛ.

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Автор: Яна Ставська