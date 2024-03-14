Дитині всього п'ять тижнів від народження, а матір вважають свідком злочину.

В НІмеччині жорстоко вбили 27-річну українку, а її матір та маленьку доньку досі не можуть знайти.

Як повідомляють Головне управління поліції Мангейма та видання Bild, тіло молодої біженки з України знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

Матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти. Наразі поліція розшукує матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко. Її попередньо вважають свідком вбивства доньки.

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За поепредньою версією слідства, українка загинула насильницькою смертю. Раніше вона вважалася зниклою безвісти.

Триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

Інші вбивства українок за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом з 10-річною донькою.

Згодом стало відомо, що у норвезькому місті Берген вбили громадянку України. 30-річна жінка приїхала в цю країну на початку року разом з 2-річним сином.

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