В разі "легких травм" виплата становитиме суму, еквівалентну 42 тисячам гривень.

В Росії зменшили виплати військовим, які зазнали "легких поранень" або "інших легких травм". Зокрема, уряд РФ затвердив постанову про розміри одноразових виплат окремим категоріям осіб залежно від тяжкості каліцтв, повідомляють ЗМІ країни-агресора. Відповідний указ "Про одноразову виплату окремим категоріям осіб" 13 листопада підписав російський правитель Володимир Путін.

Згідно з документом, військовослужбовцям, які отримали важкі каліцтва та травми, належить одноразова виплата у 3 млн рублів (близько 1 мільйона 267 тисяч гривень - УНІАН), а тим, хто отримав легкі поранення – мільйон рублів (422 тисячі гривень).

У разі інших травм виплата становитиме 100 тисяч рублів (трохи більше 42 тисяч гривень).

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Водночас Радіо Свобода нагадує, що дотепер у Росії одноразову виплату у 3 млн рублів платили військовослужбовцям за будь-яке поранення, незалежно від його тяжкості.

Економічні проблеми в Росії

Раніше УНІАН писав, чи закінчаться у РФ гроші на війну. Так, Кремль гасить пожежу в економіці за рахунок Фонду національного добробуту. Саме через нього РФ все ще здатна продовжувати війну.

При цьому гроші з Фонду закінчаться вже у 2025 році, і це за підрахунками самих росіян.

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