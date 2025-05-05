Трамп наказав відкрити найсуворішу в'язницю США

Алькатрас знову відчинить двері для найжорстокіших злочинців Сполучених штатів, оголосив президент.

Президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас. Вона знову має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців.

Як повідомив Трамп в соцмережі Х, американська судова система нібито занадто м’яка щодо злочинців. Втім, його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі.

"Сьогодні я доручаю Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки, відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас, щоб там утримувалися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки. Відкриття Алькатрасу знову стане символом ЗАКОНУ, ПОРЯДКУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ. Ми зробимо АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!", - зазначив він.

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Що відомо про в'язницю Алькатрас

Федеральна в’язниця Алькатрас розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско та діяла з 1934 по 1963 рік. Вона була однією з найвідоміших і найсуворіших тюрем у США.

Алькатрас слугував місцем утримання найнебезпечніших в’язнів, які не піддавались дисципліні в інших в’язницях. Об'єкт мав надзвичайно високий рівень охорони, із суворим режимом, постійним патрулюванням і суворими правилами поведінки.

В’язниця розраховувалась приблизно на 300 ув’язнених, хоча рідко заповнювалася повністю. Там відбували покарання знамениті в'язні, зокрема Аль Капоне, Джордж Келлі, Елвін Карпіс, Роберт Страуд.

Офіційно зареєстровано 14 спроб втечі 36 в’язнів. Найвідоміша — у 1962 році, коли Френк Морріс і брати Англін втекли з камери через вентиляційний отвір. Їхня доля досі невідома.

Причини закриття в'язниці - висока вартість утримання (у кілька разів дорожче за інші тюрми) та фізичний знос будівель. Сьогодні колишня в'язниця Алькатрас є музеєм та національним історичним об'єктом, який щороку відвідують мільйони туристів.

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